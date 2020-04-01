В Крыму вводится карантин

«Власти» аннексированного Крыма в связи с распространением коронавируса в ночь на 2 апреля введут в регионе карантин. На Крымском мосту организуют пункты проверки автотранспорта, сообщил в среду на ежедневном совещании «глава» региона Сергей Аксенов.
«С 00:00 2 апреля будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% досмотр всего автомобильного транспорта», — сказал Аксенов, которого цитируют российские СМИ.
Он также поручил правительству Крыма организовать осмотр всех поездов и пассажиров, следующих через Крымский мост, проводить усиленный досмотр в аэропорту Симферополя. «До 17:00 1 апреля будет опубликован перечень требований к гражданам, которые спокойно, без всяких проблем могут заехать — это крымчане и граждане Российской Федерации, у которых собственность здесь есть», — добавил Аксенов.
В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 832 человека, из них на самоизоляции — 2 758 человек, в стационарах — 64 человека, в обсерваторах — 10 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние заболевших — средней степени тяжести и удовлетворительное. Первого заболевшего в Крыму выявили 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины.
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