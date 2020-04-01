Для борьбы с коронавирусом в регионы уже ушло 3,7 млрд грн

Для борьбы с распространением коронавируса в регионы распределено 3,7 млрд грн, из них 732 млн грн уже потрачены на медоборудование, средства индивидуальной защиты и премии для медиков, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Около 3,7 млрд уже распределено на региональном уровне для мероприятий для противодействия коронавирусу, 732 млн грн уже потрачено», — сказал она на брифинге в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

Ляшко сообщил, что вопросы распределения этих средств обсуждались на онлайн-совещании президента Владимира Зеленского с представителями местных органов власти во вторник.

Главный санврач сообщил, что относительно остальных средств в настоящее время "заключаются договоры и ожидаются в ближайшее время поставки медоборудования, средств индивидуальной защиты, оборудования для лабораторий, средства будут выделаться и на премирование медиков, которые принимают участие в противодействии