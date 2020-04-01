Кличко просит правительство усилить карантин и контролировать передвижение граждан

Мэр Киева Виталий Кличко призвал Кабмин ввести жесткие ограничения на передвижение граждан на время пандемии коронавируса, чтобы люди перестали гулять в парках и на детских площадках.

Об этом он заявил на ежедневном онлайн-брифинге 1 апреля.

«Хочу также обратиться к правительству: примите, пожалуйста, шаги, которые позволят власти на местах контролировать мероприятия ограничений. Примите жесткие ограничения для посещения парков, скверов, детских площадок, работу некоторых предприятий. Прошу (жителей, — ред.) хватит шастать без необходимости и будьте здоровы!», — сказал мэр.

Также он заявил, что столица не возобновит работу продовольственных рынков.