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Карантин 2020: Как перевести все финансовые операции в онлайн

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Карантин 2020: Как перевести все финансовые операции в онлайн

Коронавирус распространяется с ужасающей скоростью в некоторых странах. Многие государства вводят жесткие условия карантина. В условиях карантина нужна максимальная самоизоляция. Мы подготовили обзор онлайн ресурсов, благодаря которым каждый человек может совершать любые финансовые операции в интернете.

Правительство Украины решило продлить карантин по всей стране до 24 апреля и ввести чрезвычайный режим в связи с распространением коронавируса.

Это означает, что все предприятия сферы услуг и развлечений: торговые центры, кафе, фитнес-центры перестают функционировать. Кроме того, власти отменили международные и междугородние пассажирские перевозки. В некоторых регионах введен режим чрезвычайной ситуации. Этот режим не предусматривает запрет на выходы из дома. Но власти могут наложить ограничения на передвижения граждан. Так, в Киеве, например, перестало работать метро, и общественный транспорт может перевозить до 10 человек в одной кабине.

По ежедневным показателям статистики видно, что коронавирус не дремлет, а распространяется с огромной скоростью. Но в Китае эта цифра гораздо меньше.

Как вы думаете, почему?

Ответ ясен: руководство этой страны предприняло эффективные меры по снижению распространения заболевания, одно из них – это самоизоляция.

Что могут сделать обычные граждане для того, чтобы быть полезными миру в данной ситуации?

Максимально дистанцироваться: работать удаленно по возможности, не посещать места массового скопления, совершать покупки и многие финансовые операции удаленно (оплата коммунальных услуг, приобретение покупок, взятие займов и кредитов и много других).

Предлагаем Вам обзор онлайн-ресурсов по совершению всех финансовых операций:

Онлайн-банкинг

Это полная и универсальная электронная банковская система для корпоративных и частных клиентов. Популяризация безналичных расчетов, доступность интернета и стремительное развитие электронной коммерции сделали онлайн-банкинг неотъемлемой частью современного финансового рынка. Клиент сможет выполнять различные операции, связанные с платежами, управлением текущими счетами и сбором отчетов.

Важно! Данная форма виртуальных сервисов открывает доступ к счету с помощью любого электронного устройства (компьютера, планшета, смартфона).

Микрозаймы и кредиты онлайн

Если вы нуждаетесь в срочном микрозайме, то также можно оформить кредит онлайн на карту. Нужно правильно подбирать площадки, изучать надежность финансовых учреждений. На данный момент все кредитные организации адаптируются под условия удаленного обслуживания.

Введена новая услуга по реструктуризации действующих кредитных договоров, и заявления на реструктуризацию рассматриваются также в режиме онлайн.

Услуги и шопинг онлайн

Оплатить абсолютно все услуги вы можете, находясь дома: услуги ЖКХ, интернет, мобильную связь и многое другое. Квитанции об оплате придут на указанную вами почту.

Все необходимые лекарства, продукты, предметы личной гигиены также можно купить через онлайн-магазины.

Важно! Вам даже никуда не надо выходить, курьер доставит их до двери. Расчет можно провести электронными деньгами.

Как видите, у каждого человека есть великолепные возможности помочь выздоровлению во всем мире. Давайте сделаем это сообща: по максимуму будем находиться дома, посещать общественные места только по острой необходимости и в защитных масках.

 

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