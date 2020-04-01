У Зеленского хотят одеть маски на всех украинцев

В Украине с 6 по 24 апреля может быть введен режим «все в масках» и ограничено количество людей улицах, поскольку именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом шла речь в среду на ежедневном селекторном совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.
«На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме „все в масках“ с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом», — отмечается в сообщении.
Для предотвращения такой ситуации власти провели переговоры со всеми телевизионными группами о трансляции пасхальных богослужений. «Пока только три телеканала не дали ответа о таких показах, но переговоры с ними продолжаются», — указали в пресс-службе президента.
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