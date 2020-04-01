Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в РФ и разрешил местному Кабмину вводить режим ЧС

Ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции COVID-19 осложняется, признал президент РФ Владимир Путин.

«В стране ситуация усложняется, в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», — заявил Путин в ходе прошедшего в режиме видеоконференции совещания с членами правительства (трансляцию совещания вел государственный телеканал «Россия 24»).

Президент РФ напомнил, что общее число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 850 тыс., а в России выросло до 2777.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которую Путин попросил уточнить обстановку, подтвердила рост заболеваемости в Европе и распространение COVID-19 по России.

Больше всего заражений в пересчете на 100 тыс. населения выявлено в Москве (1880), Коми (54), Бурятии (25), Санкт-Петербурге (125) и Московской области (134).

Также сегодня Путин подписал закон, который дает право местному правительству полномочия по введению режимов чрезвычайной ситуации на всей территории страны либо на ее части.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.