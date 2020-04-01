Разведка США считает, что Китай скрывал данные о жертвах коронавируса

Разведывательные службы США считают, что власти Китая скрыли часть информацию о числе зараженных новым коронавирусом в стране, а также о том, сколько было летальных исходов. С таким утверждением выступило в среду агентство Bloomberg.

По версии его источников из числа официальных лиц США, американские разведслужбы на прошлой неделе представили Белому дому секретный доклад, в котором приводятся соответствующие оценки. Как говорится в материале, по версии спецслужб США, «власти КНР умышленно опубликовали неполные данные о числе случаев заражения и смертях». Разведка США полагает, что Пекин «скрывал масштабы вспышки коронавируса в стране» и представлял ситуацию так, будто указанные показатели ниже, чем на самом деле.

Многие американские официальные лица ранее утверждали, что Китай не представил исчерпывающей информации о вирусе. Госсекретарь Майкл Помпео в начале марта, в частности, выступил с утверждением, что из-за это США «оказались в положении отстающего» в том, что касается борьбы с распространением коронавируса в стране.

Ранее на этой неделе эксперт по иммунологии при госдепартаменте США Дебора Биркс заявила, что медицинское сообщество истолковало китайские данные так: «это было серьезно, но не настолько, насколько кто-либо ожидал». «Именно потому, что нам, вероятно, не хватало значительного объема данных, мы видим то, что произошло в Италии и Испании», — добавила Биркс.