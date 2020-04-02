Нацбанк немного ослабил гривну

Национальный банк Украины на четверг, 2 апреля, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек — до 27,7538 грн за доллар против 27,6289 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,3238 грн за евро против 30,2564 грн за евро накануне.