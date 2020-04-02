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За прошедшие сутки в страну вернулись еще 6500 украинцев

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За прошедшие сутки в страну вернулись еще 6500 украинцев

В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили оформление в оба направления 12,4 тыс. человек.

Из-за границы вернулся почти 6500 граждан Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли почти 2,5 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Кроме того, в течение суток Украины покинули более 4,3 тыс. человек, в том числе почти 1,7 тыс. иностранцев.

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За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8000 человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также отмечается, что в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки.

Госпогранслужба
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