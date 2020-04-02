Войти
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии
позиция
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии
Супрун попросила у Илона Маска предоставить Украине аппараты ИВЛ
резонанс
Супрун попросила у Илона Маска предоставить Украине аппараты ИВЛ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В ВСУ зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

606
В ВСУ зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 у врача Хмельницкого военного госпиталя, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 7:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19... Сотрудник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом — пневмония», — сообщается на странице в Фейсбук.

В тот же день методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих). Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.

Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) — 140 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 72 чел.

1 апреля в Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправлены на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также: В Кременчуге два новых случая COVID-19, одна женщина в тяжелом состоянии

Так, согласно данным Министерства здравоохранения, у врача одной из больниц г.Хмельницкого с помощью ПЦР-теста подтверждено заболевание COVID-19. Во время исследования цепи контактных лиц было выяснено, что он работает по совместительству на 50% ставки в Хмельницком военном госпитале.

«Сейчас 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя, имевших контакт с указанным лицом, сделали ПЦР-тесты, их отправили на обсервацию», — добавили медики.

ВСУ, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 апреля 2020
Среда, 1 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

Реформа земли привела к разным результатам в странах Азии. Она принесла пользу Японии, Южной Корее, так как там она запускала с четкой задачей преодоления безработицы, бедности на селе. И потому все делалось для создания мелкого фермерства. И, с другой стороны, Филиппины и Индонезия, где реформа запускалась без решения определенных задач и целей, лишь «аби було» и привела к концентрации земли у крупных латифундистов, бедности и безработице.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О последствиях «вертолетных триллионов»

Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Кого должно поддержать государство в кризис

Поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016