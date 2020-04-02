В ВСУ зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован один случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19 у врача Хмельницкого военного госпиталя, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
«По состоянию на 7:00 2 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 1 случай заболевания острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом типа COVID-19... Сотрудник ВС Украины, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом — пневмония», — сообщается на странице в Фейсбук.
В тот же день методом ПЦР у врача диагностировано заболевание COVID-19. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.
В госпитале определен круг контактных лиц (10 военнослужащих). Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.
Всего в ВСУ на изоляции (в том числе самоизоляция) — 140 чел. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 72 чел.
1 апреля в Хмельницком 10 сотрудников военного госпиталя отправлены на обсервацию из-за контакта с заболевшим COVID-19, сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.
Так, согласно данным Министерства здравоохранения, у врача одной из больниц г.Хмельницкого с помощью ПЦР-теста подтверждено заболевание COVID-19. Во время исследования цепи контактных лиц было выяснено, что он работает по совместительству на 50% ставки в Хмельницком военном госпитале.
«Сейчас 10 сотрудников Хмельницкого военного госпиталя, имевших контакт с указанным лицом, сделали ПЦР-тесты, их отправили на обсервацию», — добавили медики.
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