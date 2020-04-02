Кличко объяснил, почему не разрешил открыть продовольственные рынки

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пока рано говорить о смягчении ограничительных мер в столице.
Об этом он сказал в эфире телеканала, сообщает пресс-служба КГГА.
«Пока мы не можем говорить о том, что отменим ограничительные меры. Мы опираемся на статистику, и сегодня она показывает, что болезнь распространяется. Только за минувшие сутки +25 человек, заболевших коронавирусом. О каком смягчении мы можем сегодня говорить? Об ослаблении речь только в том случае, когда увидим, что распространение вируса остановилось и людей, которые болеют, стало меньше», — сказал Кличко.
Относительно возможного открытия рынков мэр Киева еще раз подчеркнул, что в столице продуктовые рынки пока не будут открывать.
«На сегодняшний день все продуктовые магазины обеспечены и торгуют продуктами питания. Проблем с запасами нет. На складах всё есть. Логистика работает. В этом направлении мы опираемся на опыт других стран. Где были приняты более жесткие меры. Поэтому наша ключевая задача на сегодняшний день — сделать всё возможное для того, чтобы остановить заболевание в столице», — подчеркнул Кличко.
По его словам, сегодня ситуация в Киеве пока контролируемая. Но для того, чтобы она оставалась такой, необходимо и в дальнейшем соблюдать ограничительные меры.
«У нас 132 подтвержденных заболевания. Но, если дальше будет распространяться болезнь, если будут тысячи больных, как например в Испании, то наши медики просто не смогут помочь всем. Мы не хотим до этого доводить. И поэтому такие жесткие ограничения, и на сегодняшний день мы не рассматриваем вопрос об открытии рынков», — сказал Кличко.
Как сообщалось, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине лабораторно подтверждено 804 случая COVID-19.
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