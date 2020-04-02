В первом квартале импорт газа в Украину вырос на 76%

В январе-марте 2020 импорт природного газа из стран ЕС составил 2,7 млрд. куб. м, что на 1,2 млрд. куб. м, или 76%, больше, чем в первом квартале прошлого года и вместе с тем на 15% меньше среднего показателя в 2016-2019 годах.
Об этом сообщила пресс-служба Оператора ГТС.
В частности, за первые три месяца 2020 импорт из Словакии составил 1,9 млрд. куб. м (+ 99% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии — 0,5 млрд. куб. м (+ 58%), из Польши — 0,35 млрд. куб. м (+ 21%). При этом указанные объемы импорта из Польши включают также виртуальный реверс, который впервые стал доступен с началом этого года — 0,28 млрд. куб. м.
Кроме того, по оперативным данным ООО «Оператор ГТС Украины» в марте месяце 2020 году в Украину было импортировано 1,3 млрд. куб. м природного газа. Это больше чем в 2 раза (на 670 млн куб. м) превышает импортные объемы феврале 2019.
На сегодня все импортные объемы голубого топлива поступают исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.
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