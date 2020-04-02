Чехия продлит чрезвычайное положение еще на месяц

Правительство Чехии намерено продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на месяц.

Об этом сообщает портал Česke noviny.

«Из-за эпидемии коронавируса правительство хочет продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней - до 11 мая», - говорится в сообщении.

Отмечается, что палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения уже на следующей неделе.

Некоторые оппозиционные партии ранее высказывали предостережения по поводу такого значительного продления срока чрезвычайного положения, который действует с 12 марта.

После заседания правительства глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитными средствами.

В настоящее время количество случаев коронавируса в Чехии достигло 3508, умерло 39 человек.