Чехия продлит чрезвычайное положение еще на месяц

Правительство Чехии намерено продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса еще на месяц.
Об этом сообщает портал Česke noviny.
«Из-за эпидемии коронавируса правительство хочет продлить чрезвычайное положение еще на 30 дней - до 11 мая», - говорится в сообщении.
Отмечается, что палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения уже на следующей неделе.
Некоторые оппозиционные партии ранее высказывали предостережения по поводу такого значительного продления срока чрезвычайного положения, который действует с 12 марта.
После заседания правительства глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продления чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитными средствами.
В настоящее время количество случаев коронавируса в Чехии достигло 3508, умерло 39 человек.
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