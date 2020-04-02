Создавать консультативный совет по Донбассу будут Украина, Россия и ОБСЕ

Порядок формирования консультативного совета по Донбассу будут определять Украина, Россия и ОБСЕ в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, однако лишь после согласования вопроса о создании совета в рамках «нормандского формата». Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Радио Свобода» в четверг.

«Если участники „нормандского формата“ принципиально говорят „да“, тогда уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны избирать своих представителей для участия в этом консультативном совете. После этого трехстороння контактная группа утвердит порядок отбора», — заявил Резников.

Он уточнил, что непосредственно формировать совет будут ОБСЕ, Россия и Украина. При этом Резников сообщил, что обсуждение инициативы уже происходит в «нормандском формате».

Отвечая на вопрос о том, есть ли механизм определения тех, кто будет отбирать представителей неподконтрольных территорий Донбасса в состав консультативного совета, Резников заявил, что «механизм еще неизвестен, поскольку на сегодняшний день вопрос создания такого консультационного совета в рамках политической подгруппы находится на обсуждении в режиме «нормандского формата».

Он подчеркнул, что консультативный совет необходим для интенсификации работы контактной группы, и добавил, что идея его создания является целесообразной.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 — от неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая «диалоговая площадка» будет создана на следующей минской встрече, но этого не произошло.

31 марта Ермак заявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета только после обсуждения с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной Радой. При этом глава Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями «республик» Донбасса.