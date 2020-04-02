Войти
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии
позиция
Трамп усилит борьбу с наркокартелями из-за пандемии
Супрун попросила у Илона Маска предоставить Украине аппараты ИВЛ
резонанс
Супрун попросила у Илона Маска предоставить Украине аппараты ИВЛ

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Создавать консультативный совет по Донбассу будут Украина, Россия и ОБСЕ

729
Создавать консультативный совет по Донбассу будут Украина, Россия и ОБСЕ

Порядок формирования консультативного совета по Донбассу будут определять Украина, Россия и ОБСЕ в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в регионе, однако лишь после согласования вопроса о создании совета в рамках «нормандского формата». Об этом заявил вице-премьер по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Радио Свобода» в четверг.

«Если участники „нормандского формата“ принципиально говорят „да“, тогда уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны избирать своих представителей для участия в этом консультативном совете. После этого трехстороння контактная группа утвердит порядок отбора», — заявил Резников.

Он уточнил, что непосредственно формировать совет будут ОБСЕ, Россия и Украина. При этом Резников сообщил, что обсуждение инициативы уже происходит в «нормандском формате».

Отвечая на вопрос о том, есть ли механизм определения тех, кто будет отбирать представителей неподконтрольных территорий Донбасса в состав консультативного совета, Резников заявил, что «механизм еще неизвестен, поскольку на сегодняшний день вопрос создания такого консультационного совета в рамках политической подгруппы находится на обсуждении в режиме «нормандского формата».

Он подчеркнул, что консультативный совет необходим для интенсификации работы контактной группы, и добавил, что идея его создания является целесообразной.

Напомним, участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на заседании 11 марта в Минске, которое прошло с участием заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака и руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. В состав совета, как предполагалось, с правом решающего голоса должны войти 10 представителей от Украины, 10 — от неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции. Планировалось, что окончательно новая «диалоговая площадка» будет создана на следующей минской встрече, но этого не произошло.

Читайте также: Прогноз Saxo Bank: 2020 будет потерянным годом

31 марта Ермак заявил, что Украина примет окончательное решение о создании консультативного совета только после обсуждения с Германий, Францией и ОБСЕ, а также после консультаций с Верховной Радой. При этом глава Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями «республик» Донбасса.

Донбасс, Алексей Резников
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 апреля 2020
Среда, 1 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

Реформа земли привела к разным результатам в странах Азии. Она принесла пользу Японии, Южной Корее, так как там она запускала с четкой задачей преодоления безработицы, бедности на селе. И потому все делалось для создания мелкого фермерства. И, с другой стороны, Филиппины и Индонезия, где реформа запускалась без решения определенных задач и целей, лишь «аби було» и привела к концентрации земли у крупных латифундистов, бедности и безработице.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О последствиях «вертолетных триллионов»

Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Кого должно поддержать государство в кризис

Поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016