В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей в Украине.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 — на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

По данным ЦОС, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет — 60,7%.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный госсанврач Виктор Ляшко проинформировал на брифинге, что в Украине госпитализированы 20 детей с коронавирусом.

Как сообщалось, в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 человек выздоровели.