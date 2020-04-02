В Украине коронавирус обнаружили у 57 детей

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей в Украине.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
«Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 57 детей и 747 взрослых. Госпитализированы 398 человек, из которых 15 — на искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.
По данным ЦОС, наибольшая доля заболевших среди лиц от 30 до 60 лет — 60,7%.
Ранее заместитель министра здравоохранения, главный госсанврач Виктор Ляшко проинформировал на брифинге, что в Украине госпитализированы 20 детей с коронавирусом.
Как сообщалось, в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 человек выздоровели.
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