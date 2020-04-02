Во Львове 5 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Львовской областной инфекционной клинической больнице на госпитализации находится 38 человек, 5 из них в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый в прямом эфире радио «Люкс ФМ».
Мэр Львова отметил, что статистика смертности растет в Украине с каждым днем, но люди очень часто не обращают должного внимания.
Садовый добавил, что сейчас эпидемия в Украине только на старте, ее пик ожидается на Пасхальные праздники.
Он обратил внимание, что в Украине введены не такие жесткие карантинные ограничения, как в Европе и напомнил при этом, что по статистике, в Италии 10% людей, заболевших коронавирусом, умерли.
По данным Львовского городского совета, по состоянию на 08.00 2 апреля на Львовщине подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.
Напомним, что по состоянию на 10.00 2 апреля в Украине в целом подтвердили 804 случая заболевания COVID-19 из них 20 случаев — летальные, 13 человек выздоровели.
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