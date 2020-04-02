НБУ получил право покупать облигации госзайма

Совет Нацбанка изъял внесенную в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма.
Об этом говорится в решении Совета НБУ от 31 марта, передает FinClub.
Также Совет Нацбанка изъял запрет на проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.
«Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не составят угрозы финансовой стабильности», — говорится в документе.
Кроме этого, центробанку рекомендовали вместе с Кабмином ввести все возможные меры для поддержки экономики и населения в кризисный период, а также — акцентировать внимание на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии.
Также Совет НБУ, в частности, рекомендовал рассмотреть возможность целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестиционных проектов, а также — малого и среднего бизнеса.
Как отмечает издание, правление НБУ неоднократно заявляло о невозможности покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом финансирования дефицита госбюджета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016