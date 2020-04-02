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НБУ получил право покупать облигации госзайма

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НБУ получил право покупать облигации госзайма

Совет Нацбанка изъял внесенную в 2018 году в Стратегию монетарной политики НБУ запрет на покупку облигаций внутреннего госзайма.

Об этом говорится в решении Совета НБУ от 31 марта, передает FinClub.

Также Совет Нацбанка изъял запрет на проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

«Оперативно определить и доложить Совету Нацбанка о возможных объемах проведения операций НБУ по ОВГЗ на вторичном рынке ценных бумаг, которые не составят угрозы финансовой стабильности», — говорится в документе.

Кроме этого, центробанку рекомендовали вместе с Кабмином ввести все возможные меры для поддержки экономики и населения в кризисный период, а также — акцентировать внимание на целесообразности создания макроэкономических предпосылок смягчения последствий рецессии.

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Также Совет НБУ, в частности, рекомендовал рассмотреть возможность целевого долгосрочного рефинансирования банков с целью кредитования инвестиционных проектов, а также — малого и среднего бизнеса.

Как отмечает издание, правление НБУ неоднократно заявляло о невозможности покупки ОВГЗ у банков, которая может быть элементом финансирования дефицита госбюджета.

НБУ, ОВГЗ
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