В Испании от коронавируса умерли уже более 10 тысяч человек

В Испании число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией достигло 10 003. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Всего в Испании на 2 апреля нашли 110 238 заболевших коронавирусом, вылечились 26,7 тыс. человек.

При этом 2 апреля страна побила собственной рекорд смертности, за сутки здесь умерли 950 заболевших коронавирусом, сообщила представитель Министерства здравоохранения Мария Хосе Сьерра. На фоне высокой смертности в Испании выросла загруженность отделений интенсивной терапии, сейчас в них лежит 6092 заболевших.

Первого заболевшего в Испании обнаружили в феврале, им был турист из Германии.