В Италии число жертв коронавируса уже приближается к 14 тысячам

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 760 человек, достигнув 13 915 человек с начала пандемии. Об этом сообщил в четверг глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Число инфицированных в настоящий момент составляет 83 049, на 2 477 больше, чем накануне. Из них 4 053 находятся в отделениях интенсивной терапии, 28 540 госпитализированы и более 50 тыс. — на домашнем режиме, что составляет 61% всех инфицированных в настоящий момент. Число скончавшихся сегодня, к сожалению, 760», — сообщил Боррелли. При этом, по его словам, сохраняется хороший темп выздоровления, на данный момент число излечившихся достигло 18 278 человек, на 1 431 больше за сутки.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 115 242 человек.

Как отметил Боррелли, можно говорить о снижении числа госпитализаций и поступлений в отделения интенсивной терапии. «Сегодня в реанимацию поступили 18 человек, можно говорить, что с 27 марта мы наблюдаем снижение числа госпитализаций, поэтому можно говорить о стабилизации этих показателей, но пока еще преждевременно говорить о начале настоящего снижения темпов эпидемии», — сказал Боррелли.

Сохраняется на протяжении последних дней и число новых заражений на уровне ниже 3 тыс. человек. Еще неделю назад они могли превышать 4 тыс. заразившихся в сутки. При этом число инфицированных среди врачей и медперсонала превысило 10 тыс. человек. 67 медработников умерли.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил ранее о продлении строгого карантина и запрета на передвижение населения и выход из дома без весомой причины до 13 апреля.