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Нацбанк немного укрепил гривну

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Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 3 апреля, укрепил официальный курс гривны на 16 копеек - до 27,5962 грн за доллар против 27,7538 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,0812 грн за евро против 30,3238 грн за евро накануне.

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