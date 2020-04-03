Сегодня в регионы отравят более 2 тысяч упаковок «Плаквенила» для лечения от коронавируса

В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
Об этом иинистр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире политического ток-шоу «Право на власть» 2 апреля.
«У нас уже готово соответствующее распределение. Нам передали 3 тыс. упаковок препарата. 2250 будут отправлены в регионы, а 750 остаются в Киеве — для быстрого реагирования. Завтра будет физически подписан договор с „Укрмедпостач“, и уже завтра лекарства поедут в области», — заявил Максим Степанов.
Как добавил иинистр здравоохранения, «Плаквенил» — один из нескольких препаратов, содержащих действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса. Именно поэтому Минздрав ведет переговоры с другими компаниями по поставкам этого препарата. «На следующей неделе мы получим достаточно этих лекарств, чтобы потенциально лечить до 20 тыс. пациентов», — подчеркнул Максим Степанов.
В то же время в Минздраве отмечают, что пока не существует лекарств от коронавирусной болезни COVID-19, пациентам предоставляется симптоматическое лечение. В частности, «Плаквенил» применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.
Препарат не рекомендуется покупать в аптеках без рецепта врача. Самолечение может быть опасным для здоровья людей.
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