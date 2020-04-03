За сутки в страну въехали еще 7,2 тысячи украинцев

За минувшие сутки в Украину из-за границы вернулись 7,2 тыс. граждан, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«В течение суток пограничники совершили более 13,5 тыс. контрольных операций», — сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что более 3 тыс. человек прибыли в Украину без собственного транспорта. Для их перевозки были привлечены транспортные средства, предоставленные местной властью и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.
«Кроме того, в течение суток Украину покинули более 4,7 тыс. лиц, в том числе 2,2 тыс. иностранцев», — уточняется в сообщении.
Был проведен температурный скрининг более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По итогам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Также в установленном порядке оформлялись согласия на самоизоляцию.
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