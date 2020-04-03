В России уже более 4000 заболевших коронавирусом

Числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 601 и составляет 4 149 человек в 78 регионах.

Об этом сообщили в местом штабе по борьбе с пандемией.

На данный момент выздоровел 281 человек, умерли 34 человека, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой кoронавирусной инфекции.

«Выписаны по выздоровлению за сутки 46 человек. Итого выписано: 281. За сутки умерло четыре пациента с коронавирусом. Всего умерло 34», — отмечается в сообщении штаба.

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы за сутки в 32 регионах РФ.