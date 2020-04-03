Цена на нефть резко пошла в рост

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выросла на 12,13%, до $33,14 за баррель по состоянию на 12:02 по Киеву. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Встреча ОПЕК+ по вопросам стабилизации цен на нефть запланирована на 6 апреля, сообщило министерство энергетики Азербайджана. В понедельник участники обсудят новую «Декларацию о сотрудничестве». Созвать экстренную встречу участников ОПЕК, России и других крупных нефтедобывающих государств предложила Саудовская Аравия.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о возможности возвращения крупнейших производителей нефти к переговорам по регулированию добычи сырья. Трамп сообщил, что рассчитывает на сокращение добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии на 10-15 млн баррелей в сутки.

Действие соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК+, куда входила Россия и другие крупнейшие экспортеры сырья, закончилось в конце марта. С 1 апреля 2020 года Саудовская Аравия увеличила добычу до 12 млн баррелей в день. Россия добывает около 12 млн баррелей в сутки. Крупнейшим производителем нефти сейчас является США.