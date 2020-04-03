Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорились по нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия прекратили свои споры по нефти. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Президент США говорил по целому ряду вопросов с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Президент считает, что они достигли соглашения по своим обязательствам и прекратили споры по нефти, прекратили искусственно насыщать рынок нефтью, который и так переполнен», — цитирует Кадлоу пресс-пул Белого дома.

Сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе $60 за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников: Москва предлагала продлить соглашение на прежних условиях, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд — усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.