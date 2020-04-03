В Украине уже 1072 заболевших коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине 1072 лабораторно подтверждённых случая COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19.

22 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.