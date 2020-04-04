В Нью-Йорк перебрасывают военные похоронные команды

Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.

По его словам, 42 человека, которые обычно служат в Виргинии, отправятся в ставший одним из основных очагов заражения город, чтобы помочь местным властям в погребении и кремации тел погибших от коронавируса.

Дополнительные армейские силы перебрасываются и в другие части страны. Речь идет в том числе и военных врачах, которые должны помочь в уходе за пострадавшими.

Ранее военные врачи были направлены в Новый Орлеан и Даллас, где также были зафиксированы десятки случаев заражения. Им в помощь направлены и призванные на службу и резервисты, которые должны организовать на местах развертывание полевых госпиталей.

По данным университета Джона Хопкинса всего в США коронавирусом были инфицированы более 277 тыс. человек. 7152 умерли, 9823 выздоровели.

Очагом инфекции остаются штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, где умерли более 3800 человек. Тяжелая ситуация также сложилась в Мичигане и Луизиане. При этом президент Дональд Трамп по-прежнему отказывается вводить общенациональный карантин. По его словам, решения об обязательной самоизоляции граждан должны принимать губернаторы штатов.