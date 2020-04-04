Певица Pink переболела коронавирусом

Американская исполнительница Pink сообщила в пятницу, что была заражена новым коронавирусом.
«Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам. Мой тест показал положительный результат», — написала певица на своей странице в Twitter. Она добавила, что на протяжении двух недель ее семья находилась дома и соблюдала инструкции врачей. «Несколько дней назад мы сделали повторный тест, и, слава богу, он оказался отрицательным», — добавила певица.
Чтобы поддержать сотрудников здравоохранения, Pink также решила пожертвовать по $500 тыс. в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.
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