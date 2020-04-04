За сутки еще более семи тысяч граждан вернулись из-за границы

Более семи тысяч граждан Украины вернулись на родину за минувшие сутки, покинули Украину более 3,8 тысячи человек, 1,5 тысячи из которых — иностранцы, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

«За минувшие сутки в Украину вернулось 7,1 тысячи граждан Украины. Без собственного транспорта в Украину прибыли 2,5 тысячи человек. Кроме того, в течение суток Украину оставили более 3,8 тысячи человек, в том числе более 1,5 тысячи иностранцев», — сообщается на сайте пограничной службы.

В ведомстве отмечают, что все прибывшие граждане прошли температурный скрининг и были опрошены о состоянии своего здоровья.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров оставил работать только 21 пункт пропуска через границы в связи с ужесточением ограничений из-за коронавируса. Перед этим временно прекратили работать 107 пунктов из 230 существующих.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.