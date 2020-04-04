Зеленский призвал Кабмин помочь самым уязвимым слоям населения

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Кабинет министров Украины оперативно разрабатывать программы помощи самым уязвимым словам населения в условиях ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в субботу на традиционном селекторном совещании Зеленский заслушал информацию о состоянии деятельности и направления работы экономических секторов, особенно важных для страны во время эпидемии коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению главы государства правительство активно нарабатывает программы поддержки различных категорий социально незащищенных слоев населения на время карантина и представит первые результаты уже в ближайшие дни.

«Государство должно заниматься самыми бедными. Это наша прямая обязанность. Это безработные, пожилые, одинокие мамы, дети без родителей. Каждый день, пока мы считаем, кто-то в стране ожидает помощь. К тому же мы должны внести эти изменения в бюджет. Поэтому я прошу вас не обращать внимания на выходные и как можно скорее разработать эти программы», — подчеркнул Зеленский, обращаясь к чиновникам.