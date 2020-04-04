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В Германии вырос рейтинг власти на фоне пандемии

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В Германии вырос рейтинг власти на фоне пандемии

Рейтинг правящих партий ФРГ — Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — вырос на фоне пандемии. Таковы результаты опубликованного в субботу опроса института Forsa.

За ХДС/ХСС готовы отдать свои голоса 37% избирателей, за СДПГ — 17%. Для консерваторов это лучший результат с сентября 2017 года. Социал-демократы же впервые с сентября 2018 года сместили со второго места «зеленых».

Около месяца назад, 7 марта, когда в Германии только начинал распространяться коронавирус, рейтинг ХДС/ХСС составлял 26%, а СДПГ — 15%. «Зеленые» же с тех пор потеряли 8 процентных пунктов и сейчас пользуются поддержкой 16% электората.

За правую «Альтернативу для Германии» готовы отдать голоса 9%, за левых — 8%, за либеральную Свободную демократическую партию — 6%.

По последним данным телеканала NTV, в Германии коронавирусом заразились 85 439 человек, умерли 1 153.

При этом в Германии сейчас сведена к нулю почти вся общественная жизнь. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию в 1,5 м. Введенный порядок контролируют полиция и административные органы.

Общефедеральный карантин было решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. При этом каждая отдельная федеральная земля имеет право действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. В Саксонии повсеместный карантин действует с конца марта. Бавария ввела карантин в середине прошлой недели.

Экономисты подсчитали, что одна неделя экономического простоя обходится ФРГ в 1% ВВП. Уже сейчас эксперты не сомневаются, что по итогам года Германию ожидает рецессия, вопрос только в уровне сокращения ВВП.

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Большинство граждан Германии с пониманием относятся к ограничениям, введенным из-за пандемии. Как свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса социологической службы YouGov, эти меры поддерживают 85% граждан ФРГ. При этом 44% респондентов считают, что действующие меры помогут замедлить распространение инфекции, 41% высказался за то, чтобы ужесточить их, а 7% полагают, что ограничения нужно смягчить либо вообще отменить.

ФРГ, коронавирус
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