В Украине уже 1225 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19.

25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.