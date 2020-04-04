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В Украине уже 1225 случаев заражения коронавирусом

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В Украине уже 1225 случаев заражения коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 4 апреля в Украине 1225 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего в Украине зафиксировано 32 летальных исхода от COVID-19.

25 человек уже выписаны - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

коронавирус
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