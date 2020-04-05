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Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи

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Число жертв коронавируса в мире превысило 64 тысячи

По состоянию на 08:00 воскресенья в мире насчитывалось 1 200 480 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончался 64 771 человек, поправились более 240 тысяч, сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с инфекцией мире, больны 1 202 827 человек, число летальных исходов — 64 774.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где зафиксировано 308 850 инфицированных и 8 496 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

Университет Джона Хопкинса сообщил, что скончались 8 499 человек, больны — 312 076.

В Канаде подтверждено 12 978 случаев заражения и 234 умерших, Бразилии — 10 360 инфицированных и 445 смертных случаев.

В Европе по числу заболевших на первое место вышла Испания, где зафиксировано 126 168 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 11 947 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15 362 человека при 124 362 больных.

В Германии зафиксировано 96 092 случая заболевания (скончались 1 444), Франции — 90 848 (7 574, Великобритании — 42 479 (4 320), Турции — 23 934 (501), Швейцарии — 20 505 (666), Бельгии — 18431 (1 283), Нидерландах — 16 727 (1 656), Австрии — 11 781 (186), Португалии — 10 524(266).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, 25 — у людей, прибывших из-за рубежа, пять (провинция Гуандун) — внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции. С декабря от коронавируса в стране скончались 3 329 человек, зарегистрировано 81 669 случаев заболевания, из них 913 — ввезенных из-за границы.

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В Иране насчитывается 55 743 больных и 3 452 скончавшихся, Южной Корее — 10 237 инфицированных и 183 летальных исхолов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

коронавирус
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 51 минута назад

UA . ЦЕ ЗАКОНОМІРНО ЩО ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКИЙ КАГАЛ ВИКОРИСТОВУЄ КАРАНТИН ЯК ЗАСІБ ПРОТИ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ЛЮДСТВА.........БОГ ВСІ ДІТИ ВНУКИ ЛЮДСТВО.........

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