Напавший на людей с ножом во Франции был недоволен самоизоляцией

Свидетели рассказали, что выходец из Судана, совершивший нападение на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер на юго-востоке Франции, был недоволен введенными властями мерами по самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источник в прокуратуре.

По словам свидетелей, которые приводит источник, «в течение нескольких дней он нападавший чувствовал себя нехорошо из-за самоизоляции». «Он был озлоблен ситуацией», — подчеркнули они.

4 апреля утром мужчина с ножом напал на прохожих в центре коммуны Роман-сюр-Изер. По информации мэрии, два человека погибли, пятеро пострадали. Нападавший был задержан полицией.

На допросе мужчина рассказал, что его зовут Абдалла Ахмед-Осман, и что он родился в Судане в 1987 году. По данным агентства, он также сообщил следователям, что «не помнит того, что произошло». Как указал источник АFP, в отношении задержанного будет проведена психиатрическая экспертиза.