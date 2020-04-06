Две трети россиян негативно оценивают 90-е

Около двух третей россиян — 62% — негативно отозвались о 1990-х годах, следует из опроса местного Левада-центра «Память о 90-х». Причем чем респонденты старше, тем чаще у них плохие воспоминания об этом периоде: среди людей старше 60 лет 70% помнят о 1990-х больше плохого, чем хорошего, среди молодежи (18–36 лет) — 53%.

Напротив, положительно 1990-е оценили 19% человек, большей частью — молодые люди. Доля положительных оценок выше среди тех, кто не застал это время или был ребенком и знает о событиях 1990-х в основном по рассказам близких, урокам истории, книгам, кинематографу и так далее.

Опрос был проведен с 19 по 25 марта текущего года среди 1624 человек старше 18 лет. В исследовании указано, что его авторы условно разделили опрошенных на три группы: на тех, кто вступил в 1990-е во взрослом возрасте и был вынужден приспосабливаться к новым реалиям, тех, чья юность и взросление пришлись на этот период, и тех, кто не застал в сознательном возрасте 1990-е либо был в это время ребенком.

Респондентов отдельно спрашивали о том, что они помнят или знают о 1990-х, и о том, что именно хорошее и плохое об этом периоде они могут сказать. Авторы исследования отмечают, что около четверти респондентов затруднились ответить на оба вопроса — в основном представители младшей группы. Те немногочисленные опрошенные, кто вспомнил о 1990-х хорошее, чаще всего говорили о больших возможностях и свободе, появившихся после перестройки, а также о преференциях, остававшихся с советских времен, — бесплатное образование, путевки и возможность получить жилье. Для средней возрастной группы — 37–59 лет — на первое место в положительных воспоминаниях вышла их молодость, а не какие-либо конкретные события того времени.

Отвечая на вопрос о плохих воспоминаниях об этом периоде, молодежь чаще называла всплеск преступности, бандитизм. Для опрошенных старшего возраста на первое место выходили бедность, невыплаты зарплат и пенсий и зачастую голод. Для описания того времени они чаще оперировали такими категориями, как «развал страны», «разруха», упомянуто в исследовании. Кроме того, респонденты вспоминали сложности с покупкой любых товаров — дефицит, пустые полки, систему талонов, очереди. Такие ответы чаще всего давали женщины. Только 6% респондентов ответили, что не могут вспомнить ничего плохого об этом периоде и называли только хорошее.

Авторы исследования отмечают, что в представлении многих россиян границы этого периода размыты. В воспоминания о 1990-х они включили и события, связанные со временем перестройки и с началом 2000-х.