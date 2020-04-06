Войти
В США уже проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус
официально
В США уже проведено более 1,5 млн тестов на коронавирус
Зеленский призвал Кабмин помочь самым уязвимым слоям населения
официально
Зеленский призвал Кабмин помочь самым уязвимым слоям населения

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Число инфицированных коронавирусаом в мире превысило 1 млн 250 тысяч человек

189
Число инфицированных коронавирусаом в мире превысило 1 млн 250 тысяч человек

По состоянию на 8:00 понедельника, в мире насчитывалось 1 млн 265 тыс. 555 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 68 тыс. 960, поправились более 260 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

По данным издания, за истекшие сутки число больных выросло на 65 тыс. 75 человек, скончавшихся — на 4 тыс. 189.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который также ведет мониторинг ситуации с инфекцией в мире, больны 1 млн 274 тыс. 923 человека, число летальных исходов — 69 тыс. 479.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где зафиксировано 337 тыс. 620 инфицированных и 9 тыс. 643 скончавшихся, сообщили South China Morning Post и университет.

В Канаде подтверждено 15 тыс. 512 случаев заражения и 280 умерших, Бразилии — 10 тыс. 475 инфицированных и 448 смертных случаев.

В Европе по числу заболевших на первом месте остается Испания, где выявлено 130 тыс. 759 инфицированных. В то же время в стране насчитывается 12 тыс. 480 скончавшихся, в то время как в Италии жертвами вируса стали 15 тыс. 887 человек при 128 тыс. 948 больных.

В Германии зафиксирован 95 тыс. 391 случай заболевания (скончались 1 тыс. 434), во Франции — 90 тыс. 864 (8 тыс. 78), в Великобритании — 48 тыс. 388 (4 тыс. 941), в Турции — 27 тыс. 69 (574), в Швейцарии — 21 тыс. 100 (685), в Бельгии — 19 тыс. 691 (1 тыс. 447), в Нидерландах — 17 тыс. 953 (1 тыс. 771), в Австрии — 12 тыс. 51 (204), в Португалии — 11 тыс. 278 (295).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, 38 — у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Гуандун) — внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончался один человек. Летальный исход зафиксирован в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончался 3 тыс. 331 человек, зарегистрировано 81 тыс. 708 случаев заболевания, из них 951 — завезенных из-за границы.

Читайте также: Две трети россиян негативно оценивают 90-е

В Иране насчитывается 58 тыс. 226 больных и 3 тыс. 603 скончавшихся, в Южной Корее — 10 тыс. 284 инфицированных и 186 летальных исходов.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 6 апреля 2020
Воскресенье, 5 апреля 2020
Суббота, 4 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Чем кризис 2020 года отличается от кризиса 2008 года

В 2008 году был преимущественно финансовый кризис. Борьба с ним – через ликвидацию кассовых разрывов и кризиса доверия – успешно осуществлялась при помощи расширения балансов Центробанков. Финансовый кризис 2008г трансформировался в экономический – резкое снижение инвестиций, заказов в промышленности, заметное падение потребительского спроса. Долговая перегрузка давила на всех – банки, предприятия, население. Но проникновение кризиса в производственный сектор были сравнительно ограниченным. В 2020 все эти дисбалансы куда более сильны, чем в 2008. Экономический ущерб, по-видимому, будет куда сильнее.
Юваль Ной Харари
Юваль Ной Харари
историк-медиевист

Каким будет мир после коронавируса

Человечество сейчас противостоит глобальному кризису. Пожалуй, самому большому кризису нашего поколения. Решения, которые люди и правительства примут в ближайшие несколько недель, вероятно, будут формировать мир на долгие годы. Они будут влиять не только на наши системы здравоохранения, но и на нашу экономику, политику и культуру. Мы должны действовать быстро и решительно. Мы также должны учитывать долгосрочные последствия наших действий.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Рынок земли: выбор между Северной Кореей и Замбией?

Реформа земли привела к разным результатам в странах Азии. Она принесла пользу Японии, Южной Корее, так как там она запускала с четкой задачей преодоления безработицы, бедности на селе. И потому все делалось для создания мелкого фермерства. И, с другой стороны, Филиппины и Индонезия, где реформа запускалась без решения определенных задач и целей, лишь «аби було» и привела к концентрации земли у крупных латифундистов, бедности и безработице.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016