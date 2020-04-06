В России число заражений за сутки приближается к 1000

Общее количество зараженных в России превысило 6,3 тыс. человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человек. Наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в Москве — 591 случай

За прошедшие сутки в России зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших достигло 6343 человек, сообщает местный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые носители коронавируса выявлены в 49 регионах РФ, при этом зафиксировано два летальных исхода.