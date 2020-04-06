Россия будет платить тем своим гражданам, кто остался за рубежом

Первые выплаты средств на кредитные карты россиян, которые не могут пока вылететь из-за границы в Россию, начнут поступать 6 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передают местные СМИ.
«Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления», — добавил он на совещании со своими заместителями.
Россия прекратила международные рейсы для эвакуации россиян в ночь на 4 апреля. Вице-премьер Татьяна Голикова поясняла, что власти взяли тайм-аут на два дня, чтобы сформировать вывозные борты и списки тех, кто должен вернуться в Россию.
Согласно данным местного МИД, в Россию не могут вернуться около 25 тыс. россиян. Правительство выделило 500 млн руб на помощь тем, кто предоставит о себе сведения. По словам Мишустина, в первую очередь деньги пойдут на оплату их проживания.
Кабмин РФ также установил порядок помощи россиянам, которые не могут вернуться на родину. Так, на поддержку могут претендовать те граждане, у кого есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. На взрослого человека будет выделено 2,4 тыс. руб. в день, на ребенка в возрасте до 14 лет — 1,6 тыс. в день.
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