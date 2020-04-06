Доходы «Газпрома» от экспорта газа в этому году снизились почти вдвое

Выручка российского «Газпрома» от экспорта газа в январе — феврале 2020 года по сравнению с таким же периодом 2019 года снизилась на 51,3%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ. Всего корпорация получила от экспорта газа за два месяца $5,05 млрд.
При этом физический экспорт упал на 24,6% и составил 32,5 млрд куб. м. В феврале за границу было поставлено 14,2 млрд куб. м газа, что на 22,5% меньше, чем годом ранее. Февральские поставки принесли госкорпорации $2 млрд.
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