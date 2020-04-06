ВОЗ призвала использовать медицинские маски лишь тем, кто в них нуждается

Чрезмерное и неправильное использование защитных масок населением в условиях пандемии не только не принесет пользы, но и может привести к их нехватке для тех, кто в них действительно нуждается. Об этом, как сообщают СМИ, предупредил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Маски надо носить безопасно и надлежащим образом», — сказал он и добавил, что ВОЗ рекомендует надевать маски больным людям и тем, кто осуществляет уход за пациентами на дому. «Мы обеспокоены тем, что использование масок широкими слоями населения может усугубить их нехватку для людей, которые больше всего в них нуждаются», — констатировал глава ВОЗ.
Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что ВОЗ рекомендует использовать специальные маски, а также другие защитные средства в медицинских учреждениях. Что касается их широкого использования населением, то организация призывает страны, которые рассматривают вопрос о том, чтобы дать такую рекомендацию, «изучить их эффективность». Глава ВОЗ подчеркнул, что «одни только маски не остановят COVID-19». Поэтому страны должны продолжать «выявлять, тестировать, изолировать и лечить все случаи» заболевания и расследовать контакты больных людей со здоровыми.
Гендиректор приветствовал активную работу в различных странах по поиску эффективного лечения против коронавируса. Он напомнил, что в настоящее время 20 компаний и научных институтов в мире разрабатывают вакцину. В международных исследованиях, с инициативой которых выступила ВОЗ, участвуют более 70 государств.
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