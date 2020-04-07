Стоимость нефти Brent выросла до $34 за баррель

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 2,93%, до $34,02 за баррель, по состоянию на утро, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость майского фьючерса нефти WTI находится на отметке $27,02, показывая рост 3,6%.
На фоне распространения коронавируса и срыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи в начале марта упали цены на нефть.
В начале апреля Трамп сообщил, что между президентом России Владимиром Путиным и кронпринцем Саудовской Аравии прошли переговоры, и понадеялся, что стороны сократят объемы добычи нефти на 10–15 млн барр./сутки.
О том, что участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации. Кроме того, если совещание не состоится 9 апреля, на следующий день состоится экстренная встреча министров энергетики стран «Большой двадцатки» в рамках усилий по привлечению к переговорам США и других крупных производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, в том числе Канады и Бразилии, сообщили два источника Bloomberg.
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