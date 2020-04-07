Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 7 апреля, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 27,2365 гривны за доллар против 27,373 гривны за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,3827 грн за евро против 29,5601 грн за евро накануне.