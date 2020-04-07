В страну за сутки вернулись из Европы еще 6000 украинцев

В понедельник в Украину вернулись 6,4 тыс. граждан, ранее находившихся за рубежом, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
«Вчера, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тыс. граждан Украины. Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули более 4,5 тыс. человек, из которых около 2 тыс. — иностранцы», — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.
В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники совершили более 12,2 тыс. пропускных операций на въезд и выезд из Украины.
Кроме того, более 3,3 тыс. человек прибыли в понедельник к пропускным пунктам без собственного транспорта, для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.
Также пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.
Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска «Бачевск» на границе с РФ обнаружен нарушитель правил карантина, о чем были уведомлены сотрудники полиции.
В Госпогранслужбе проинформировали, что утром во вторник в пунктах пропуска очереди из путешествующих личным автотранспортом и пешеходов не зафиксированы.
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