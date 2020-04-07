В России за сутки заразились более 1100 человек

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 1154 и сейчас составляет 7497 в 81 регионе.

На данный момент выздоровели 494 человека, 58 умерли, сообщили во вторник в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«За сутки выписаны с выздоровлением 88 человек. Выздоровевших за весь период — 494. За сутки умерли 11 пациентов. За весь период по России — 58», — говорится в сообщении штаба.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом пока нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке, следует из данных оперштаба.