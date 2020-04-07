Верховный суд Великобритании отказал Коломойскому

Верховный суд Великобритании отказал в удовлетворении ходатайств, поданных экс-владельцами Приватбанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым о разрешении обжаловать решение Апелляционного суда от октября 2019 года, которое подтвердило юрисдикцию английского суда рассматривать иск ПриватБанка к экс-владельцам, сообщил банк во вторник.

«Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова ... больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более $3 млрд», — отмечается в релизе ПриватБанка.