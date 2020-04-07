Минфин снова не смог разместить ОВГЗ

Министерство финансов Украины по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
«Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка», — сообщается на сайте Минфина.
Как сообщалось, на минувшей неделе ведомство также отказалось от продажи любых облигаций, а две предыдущих недели размещал только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.
Еще неделей ранее — 10 марта — первичные аукционы также были отменены.
За время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которых Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года — почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам.
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