В Японии в отдельных регионах вводят режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) сроком на месяц вводится в семи префектурах Японии, включая Токио, в связи с быстрым распространением нового коронавируса и ростом числа инфицированных. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Синдзо Абэ на заседании чрезвычайного правительственного штаба по борьбе с эпидемией.

«В соответствии с рекомендациями специалистов для предотвращения распространения инфекции я принял решение объявить режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах», — сказал он. Режим ЧС, вступающий в силу с наступлением среды по местному времени (17:00 по Киеву), затронет Токио и прилегающие префектуры Канагава, Сайтама и Тиба, а также префектуры Осака и Хёго на юго-западе главного острова Хонсю и префектуру Фукуока на острове Кюсю. Там проживают в общей сложности около 55 млн человек.

В ближайший час премьер должен дать пресс-конференцию, на которой обещает разъяснить местному населению все особенности вводимого режима ЧС. Правительство Японии во главе с Абэ в последние дни неоднократно подчеркивало, что закрытия городов — так называемого локдауна, наблюдаемого в странах Европы, — производиться не будет. Жителей префектур, где вводится режим ЧС, попросят без особой необходимости не покидать дома. Предполагается закрыть большинство мест массового скопления людей, включая универмаги, развлекательные заведения, бары. В то же время пропускной режим вводиться не будет, штрафы за нарушение режима ЧС также пока не предполагаются.

Премьер Японии во вторник, выступая в парламенте, подчеркнул, что правительство не собирается требовать от железнодорожных компаний сокращенного движения поездов во время режима ЧС в Токио и шести других префектурах, призванного помешать распространению коронавируса.

В Японии в понедельник было выявлено 235 новых случаев инфицирования — на 73 меньше, чем за предыдущие сутки. Общее число заразившихся превысило 4,8 тысячи человек, включая пассажиров и экипаж американского круизного лайнера Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в порту Иокогама. В понедельник умерли четыре человека — на шесть меньше, чем в воскресенье. Жертвами коронавируса в Японии стали в общей сложности 108 человек.