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Япония потратит на поддержку экономики и граждан около $1 трлн

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Япония потратит на поддержку экономики и граждан около $1 трлн

Правительство Японии обнародовало рекордный по объему пакет стимулов — 108,2 трлн иен ($994 млрд), включающий меры поддержки домовладельцев и малого бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Объем пакета эквивалентен 20% ВВП Японии, что подчеркивает масштаб кризиса, вызванного коронавирусом, пишет Bloomberg.

Программа, одобренная во вторник кабинетом министров, предусматривает денежные выплаты в размере 300 тыс. иен ($2750) гражданам, столкнувшимся с резким снижением дохода. В общей сложности на эти цели выделено 4 трлн иен.

Еще 2,3 трлн иен будет направлено японскими властями на поддержку малого бизнеса, для которого также предполагается снизить налоговую нагрузку.

Правительство выделяет в общей сложности 45 трлн иен на корпоративное финансирование, которое должно помочь японским компаниям сохранить бизнес в период кризиса.

Как сообщалось, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник в официальном порядке утвердил до 6 мая режим чрезвычайного положения в семи префектурах Японии, включая Токио, из-за ситуации с коронавирусом.

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По последним данным, общее количество случаев COVID-19 в Японии составляет 4819. Скончались 108 человек, выздоровели 1211.

По оценкам экспертов, объем ВВП Японии снизится примерно на 20% в текущем квартале, учитывая, что экспортные рынки парализованы, проведение Олимпийских игр в Токио перенесено на год, и по всей стране вводятся ограничения с целью предотвращения распространения коронавируса.

Япония, коронавирус
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