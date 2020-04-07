Отчеты больниц об обеспечении необходимым будут в открытом доступе

Вскоре в открытом доступе будут обнародованы отчеты всех больниц об их обеспечении персонала средствами защиты, медицинским оборудованием, в настоящее время эта платформа финализируется, затем данные от каждого медучреждения проверят волонтеры.

«Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, а также для медиа и граждан и волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

Кроме того. 7 апреля вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Это необходимо для улучшения условий работы лабораторий по выявлению коронавируса.