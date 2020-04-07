Нацбанк во вторник снова выкупал валюту на межбанке

Национальный банк Украины во вторник купил на межбанковском валютном рынке $142 млн, что на 23,7%, или на $44 млн меньше, чем в понедельник, сообщается на странице регулятора в Facebook.

«Неделю не только лихо начали, но и лихо продолжили. Сегодня купили на межбанковском валютном рынке $142 млн. Опять предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос. Курс колебался около отметки 27 грн/$1», — говорится в сообщении.

Нацбанк отметил, что в целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке он выкупил в резервы $576 млн.